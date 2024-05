Via Sferracavallo, 111 · Sferracavallo

Segnalo questa buca (una delle tante) molto pericolosa in via Sferracavallo di fronte al civico numero 111. Pochi metri prima è anche presente un avvallamento con i bordi taglienti molto pericoloso anche questo, che però non ho potuto fotografare.