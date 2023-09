Il marciapiede di viale Croce Rossa è una vera trappola

L'altro giorno ho assistito a un incidente occorso a una signora che correndo verso la fermata Amat per non perdere il 101, ha inciampato nell'area dissestata del marciapiede come da foto. La signora oltre a perdere l'autobus, è finita a faccia giù rovinosamente con conseguenze fortunatamente lievi (contusioni al braccio, ecchimosi e ginocchio ferito).

D'inverno la situazione è ancora più pericolosa, poiché il rivestimento del marciapiede è costituito da piastrelle che con la pioggia diventano scivolose, cioè una vera trappola per le persone anziane e non, che spesso le vediamo cadere a terra con le conseguenze del caso. Domanda ingenua: a quando un po di manutenzione e sostituzione del rivestimento non idoneo?