Partanna, buca sul marciapiede in via Carbone: "Impossibile passare, a chi tocca ripararla?"

Via Carbone, 23 · Partanna-Mondello

Via Carbone, 23 · Partanna-Mondello

Sono ormai 15 giorni che il marciapiede in via Carbone, all'altezza del civico 23 a Partanna, è impraticabile. Colpa di un crollo avvenuto il giorno di Pasquetta. I residenti hanno segnalato il disagio al Comune, con gli operai che dopo un sopralluogo hanno messo in sicurezza l'area.

Ci hanno detto che si doveva risolvere in pochi giorni, sono venuti sia gli operai della Rap, che quelli dell'Amap. Ma non è successo nulla perché si rimpallano le competenze e non si capisce chi debba intervenire. Dalla buca viene fuori un cattivo odore di fogna, quindi credo che sia un problema proprio di Amap.

Il disagio non è da poco, perché il crollo ha interessato tutto il marciapiede. Quando ci si posteggia un'auto davanti è impossibile passare, a meno che non si passi dal bordo. E l'altro giorno per fare questo un anziano è caduto.

Segnalazione giunta a PalermoToday da Vincenzo Guadagno