Da mesi è presente questa buca nel marciapiede in largo Ispica da cui fuoriescono blatte, topi e cattivi odori. E' stata fatta la segnalazione ad Amap in quanto di loro competenza e si sono limitati a mettere una piccola transenna che comunque non garantisce alcun tipo di sicurezza. Il marciapiede si sta abbassando ed è pericoloso per i bambini che abitano lì e non solo.