Passando da via Aurispa, all'altezza del civico 95, mi sono imbattuta in questa buca per chiedere miracoli a Santa Rita. Una bellissima idea: vuol dire che a Palermo, tra zone riservate ai "ricchi" come il Molo trapezoidale e la spazzatura, c'è chi crede ancora in un futuro migliore per la cittò. Buona festa dell'Immacolata a tutti.