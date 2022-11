Via Filippo Parlatore, 1 · Zisa

Oggi "grazie" a questa buca sono caduto con la bicicletta e fortunatamente non ho riportato gravi conseguenze. Mi chiedo: questo sindaco quando inizierà a guardarsi intorno e sistemare queste strade PENOSE. Non si è più liberi neanche di andare in bicicletta, è assolutamente vergognoso.