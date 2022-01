Gallery



In piazza Rocco Chinnici, c’è una voragine sulla strada che negli anni si è aperta sempre di più. Un mese fa, quando ha piovuto, è stata rattoppata malamente e questo è il risultato oggi! Un signore è caduto oggi con il proprio scooter per via di questa fossa profonda almeno 25 cm. Anzi che rattoppare con un poco di asfalto la buca perché non rifare tutto il manto stradale che fa pena?