Via principe di Villafranca angolo via Giuseppina Turrisi Colonna · Palermo

Via principe di Villafranca angolo via Giuseppina Turrisi Colonna · Palermo

Gallery





Buca profonda circa un metro da circa 2 anni in via Principe di Villafranca, angolo via Turrisi Colonna. Sono diversi i ciclisti e i pedoni che sono caduti a causa di questa buca.