Via Belgio, invasa dai rampicanti la bretella che porta in via Pietro Nenni: "Comune assente"

Via Belgio · Resuttana-San Lorenzo

La bretella nella foto collega l'anello di v Belgio con via Pietro Nenni. E' ampiamente visibile il marciapiedi totalmente ostruito da un rampicante che, oltre ad interrompere il transito pedonale ben, presto ostruirà anche la sede stradale. Ho già inviato una segnalazione in data 24 agosto 2023 alla Rap, alla Reset e all'Urp del Comune, ma come al solito nessun riscontro alla mia segnalazione e nessun intervento sulla bretella.