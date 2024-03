Marciapiede impraticabile, un pericolo per i pedoni

Via Pietro Nenni · Resuttana-San Lorenzo

Siamo sulla prima bretella che congiunge la via Belgio con via Pietro Nenni: tutte le segnalazioni finora inviate alla Rap ed alla Reset non hanno avuto né riscontro né interventi.

Il malcapitato pedone che transita lungo il marciapiede, dopo il segnale stradale (precedenza o stop?), è costretto a scendere dal marciapiede e procedere lungo la strada pregando i santi che sia sufficientemente visibile agli automobilisti in transito. Superfluo evidenziare che col trascorrere del tempo senza interventi risolutivi la meravigliosa pianta continuerà ad invadere la sede stradale rendendo sempre più arduo il transito alle auto ed ai pedoni.