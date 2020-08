Brancaccio, zona industriale abbandonata: "Il Comune faccia qualcosa"

La zona industriale di Brancaccio è ancora abbandonata e ancora vandalizzata dagli incivili: spazzatura abbandonata, incendi e e atti vandalici alla strutture abbandonate. Quanto dobbiamo aspettare per poter avere risposte sul futuro di quest’area? Da tempo Simone Teresi e altri cittadini della seconda circoscrizione lamentano l’abbandono di quest’area. Vandali e incivili non solo buttano rifiuti, ma sono artefici di atti vandalici alle strutture che potrebbero essere destinati a uffici comunali, scuole e -.perché no - anche spazi per i bambini che vengono impegnati in attività ludiche e ricreative. Manderemo una lettera al Sindaco per chiedere se è possibile utilizzare quest’area per la realizzazione di pubblica utilità o ai privati che potrebbero far fiorire questa parte di città.