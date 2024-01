Brancaccio, postazione decentrata chiusa per due giorni: "Decisione triste e penalizzante"

È una decisione triste e penalizzante per i cittadini quella di chiudere temporaneamente la postazione decentrata della seconda circoscrizione. Lo dichiara il vicepresidente Giacomo Viscuso, che ha espresso il suo dispiacere per la scelta obbligata da parte dell'amministrazione comunale di interrompere il servizio per mancanza di personale. L'unica persona che era in servizio si è sentita male ed è dovuta andare via, lasciando la postazione senza alcun operatore. Siamo arrivati al punto è privo di prendersi un giorno di ferie o di sentirsi male?… questo non è accettabile!! "Non si può ignorare che una realtà come la nostra, che conta circa 70 mila abitanti, sia privata di un servizio così importante per le domande dei residenti", ha affermato Viscuso. "La postazione decentrata eroga servizi fondamentali come l’anagrafe e lo stato civile, invece, i cittadini stamane sono stati costretti a dirigersi presso la sede centrale o altre postazioni decentrate, riscontrando però problemi e disservizi". Ed è per questo che chiedo al sindaco e all'assessore competente e a tutta l’amministrazione comunale di intervenire al più presto per non incombere più a questo grosso disagio e per restituire ai cittadini un servizio indispensabile"