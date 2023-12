Brancaccio, le buche sulle strade mettono a rischio i cittadini

Brancaccio, un quartiere ricco di storia,cultura ma anche di problemi e difficoltà. Uno di questi è lo stato delle strade, che da anni presentano buche, crepe e dislivelli che rendono la circolazione pericolosa e scomoda. Le buche sul manto stradale non sono solo un fastidio per gli automobilisti, ma anche una minaccia per la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e dei motociclisti, che rischiano di cadere o di essere investiti da veicoli che cercano di evitarle. Le buche causano anche danni ai mezzi di trasporto, che devono sostenere costi di riparazione e manutenzione più elevati. I cittadini di Palermo sono stanchi di questa situazione, che dura da troppo tempo e che non sembra trovare una soluzione. Le segnalazioni e le proteste si susseguono, ma l’amministrazione comunale non interviene con la dovuta tempestività e efficacia. Credo non si possa più distogliere lo sguardo da questo grosso problema, ma si debba prendere un provvedimento per tutelare l’ incolumità dei cittadini.