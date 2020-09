Borgo Vecchio, sulla strada di casa un cumulo di rifiuti

Via Cusimano al Borgo Vecchio è una strada comunale con accesso pedonale Per arrivare al portone di casa nostra dobbiamo passare dalla scaletta che si trova in via Gerbasi, ma ormai la scaletta non si vede più perché è sommersa dai rifiuti! Al di là dello spettacolo ripugnante che però purtroppo per ora è comune in tutta la città, il nostro problema è molto diverso: noi non possiamo arrivare al portone di casa se non attraversando questa "montagna" di rifiuti. E dire che sotto questa montagna di rifiuti c'è un piccolo giardino, un grazioso angolo di verde che dalle nostre parti, al Borgo Vecchio, è un'assoluta rarità.