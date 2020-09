Borgo Nuovo, verde pubblico disprezzato da incivili e Amministrazione comunale

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

La villetta di Largo Gibilmanna a Borgo Nuovo ormai sede stabile di una discarica vergognoda nella quale conferiscono gli incivili da tutta la città. E ' particolarmente ripugnante perché si trova di fianco alla scuola materna Maritein, per cui ogni giorno viene attraversata da bambini con i loro genitori. Di giorno e di notte i balordi irresponsabili vi si recano in tutta tranquillità, sanno bene che mai nessuno li fermerà. Sia chiaro, qui il Covid non c'entra nulla, la discarica è "operativa e funzionante " da anni. Signori amministratori, fatevi un esame di coscienza, se ci riuscite.