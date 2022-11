Via Acireale · Borgo Nuovo

A causa delle radici degli alberi in via Acireale, a Borgo Nuovo, il manto stradale è sconnesso: un pericolo per gli automobilisti e centauri. "Questo scempio c'è da 4 anni, di sera nessuna segnalazione e la strada è al buio spero. Spero che il Comune prenda provvedimenti al più presto".