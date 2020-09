Borgo Nuovo, distesa d'immondizia in largo Nicosia

Spazzatura a Borgo Nuovo Buongiorno, vivo da più di 40 anni nel quartiere di Borgo nuovo che mai come adesso è stato così sporco e in uno stato di totale degrado. È triste girare per le vie di questo posto dimenticato da tutti, dimenticato soprattutto da chi raccoglie la spazzatura in questa città. Passeggiando il cane è impossibile non incontrare in ogni angolo montagne di rifiuti, le foto le ho scattate facendo un solo giro dell isolato ma in realtà tutti punti di raccolta differenziata del quartiere sono diventati pian piano immense montagne di spazzatura, cattivo odore, zanzare e degrado. I marciapiedi sono impraticabili perché stracolmi di sporcizia e rifiuti di ogni tipo.

E' un peccato che ne i cittadini ne gli organi preposti si preoccupino di far qualcosa per questa meravigliosa città della quale dovremmo preoccuparci e occuparci di più. Allego qualche foto ma potrei inviarne centinaia, ad ogni angolo ci sono questi scempi indescrivibili con le parole.