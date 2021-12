Borgo Molara, topi passeggiano indisturbati

Quando il gatto non c'è i topi ballano. In tutti i sensi. Accade in piazza Molara, precisamente nel punto di raccolta del servizio rifiuti. A causa del percolato siamo invasi da grossi ratti. Evidente il pericolo igienico sanitario, considerata la piazza luogo di aggregazione per i bambini, Nella foto dell'ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso ratti che passeggiano indisturbati sul marciapiede, tra rifiuti e ingombranti col percolato fuoriuscito dai sacchetti di rifiuti lasciati abbandonati. Inoltrata una richiesta urgente alla Rap di disinfestazione, derattizzazione e igienizzante sul punto fisso di raccolta della piazza.