Buca stradale a Borgo Molara, un residente: "Mezzi pubblici scadenti, siamo isolati"

Si apre una voragine al centro della carreggiata in via Aquino Molara all'altezza civico 38, vicino l'ingresso della residenza sanitaria assistenziaria Molara. L'area è stata prontamente messa in sicurezza, ma sui tempi di ripristino al momento non si hanno certezze. A segnalare il problema per i residenti, isolati e non raggiunti dai mezzi pubblici o dai mezzi di soccorso, è l'ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso. Mi appello agli organi competenti affinché si attivino con urgenza al fine di eliminare il pericolo e il disagio.