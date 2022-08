"Bonus affitto Sicilia: tante segnalazioni di percettori che ad oggi non hanno ricevuto il contributo"

È stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale dell’assessorato delle Infrastrutture l’elenco degli oltre 6 mila beneficiari del Bonus Affitto della Regione Siciliana in data 8 giugno 2022: l’assessore regionale Marco Falcone, preannuncia l’erogazione dei primi assegni a partire da luglio, campagna elettorale?! Al segretario regionale di alleanza democratica Daniele Perricone sono giunte innumerevoli segnalazioni di percettori che ad oggi non hanno ricevuto il contributo, l’assessorato in merito fornisce notizie vaghe e poco attendibili, intanto i percettori in elenco fiduciosi nella ricezione a luglio restano a bocca asciutta.