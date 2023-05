Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Palcido Rizzotto, a Bonagia, la telecamera di video sorveglianza posizionata su un palo dell'illuminazione pubblica è sparita: via libera agli incivili. Adesso c'è una nuova discarica vicino ai cassonetti della spazzatura nei pressi della villetta sede del mercatino del contadino.