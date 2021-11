Bonagia, in via Rizzotto gettati vicino ai cassonetti enormi sacchi bianchi pieni di rifiuti elettronici

Gallery













A Bonagia, in via Placido Rizzotto, per l'ennesima volta sono stati abbandonati accanto ai cassonetti degli enormi sacchi bianchi contenenti materiale plastico e resti di apparecchiature elettroniche demolite e smaltite abusivamente.

La strada purtroppo non è dotata di videocamere di sorveglianza e le violazioni della legge sui rifiuti sono all'ordine del giorno.