"Bonagia: bello il verde ma la manutenzione? La Palermo che vogliamo è piena di verde, con aree attrezzate per i bambini, possibilmente ben mantenute.. invece ciò che notiamo sono alberi decennali che oltre a creare sporcizie (intasando le caditoie per le acque pluviali) creano marciapiedi divelti e creano danni per la caduta di rami ormai secchi! Questo è quello che si vede a Bonagia in Via del Levriere, così come in molti punti della seconda circoscrizione". Lo fa sapere Simone Teresi, cittadino della seconda circoscrizione che da anni ascolta i cittadini e segnala i disservizi e i disagi che sono sotto gli occhi di tutti. Speriamo, dice Teresi, che prima delle piogge si possa effettuare la manutenzione delle strade, pulitura delle caditoie, potatura degli alberi e rimozione degli ingombranti che i cittadini incivili lasciano per strada. Mi auguro, non succeda più ciò che purtroppo è successo nelle settimane scorse, ovvero l’allargamento del sottopasso di Viale Regione che ha causato innumerevoli danni all’interra città e alle persone.