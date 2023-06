Come è bello la mattina affacciarsi e prendere una boccata di ossigeno. Ci troviamo in via Salvatore Carnevale, a Bonagia: da più di una settimana non viene raccolta la spazzatura e di sera ci sono ratti che fanno shopping,

Ma stiamo scherzando? Mi sa che questa amministrazione è peggio di quella di Orlando e poi leggo che alla Rap non bastano 130 milioni...