Bonagia e la (non) pulizia delle strade

Bonagia. Come sempre arriva la spazzatrice per alzare solamente polverone in tutta la strada e senza spazzare ai bordi del marciapiede perché ci sono le auto parcheggiate. Anche un bambino capirebbe che bisogna installare i divieti di sosta temporanei per svolgere un servizio di spazzamento efficiente.