Erbacce in viale Azoti: "Marciapiede impraticabile, rischiamo di essere travolti dalle auto"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il marciapiede di viale Nicolò Azoti (all'angolo con via dell'Antilope), a Bonagia, è invaso dalle erbacce. Per ben due volte ho chiesto alla Rap il diserbo, con tanto di segnalazioni protocollate il 3 agosto e il 21 agosto scorsi, ma ad oggi nessuno è intervenuto. Il marciapiede è impraticabile e le persone sono costrette a camminare per strada, con il rischio di essere travolte dalle automobili. In quel punto, infatti, nessuno rispetta lo stop: ci deve scappare il morto?