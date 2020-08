Discariche e marciapiedi distrutti, a Bonagia la storia non cambia

La storia si ripete a Bonagia con le sue discariche in via Mico Geraci. Marciapiedi impraticabili in viale Placido Rizzotto, viale dell'Antilope, via Guido Rossa, via del Segugio, che ora e stata pure intitolata ad un'altra vittima della mafia. E' irrispettoso intitolare proprio queste vie sempre più violentate dal degrado. Qui di telecamere e controlli neanche a parlarne, vero? Che tristezza. Devo dire però che ho visto diversi operatori che lavoravano solo per l'immondizia, perché non è facile rimuovere le discariche che esistono ormai da anni, anche all'interno di terreni privati.