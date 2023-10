"Bonagia: dai fuochi d'artificio alle bombe carta è un attimo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Profonda preoccupazione per il quartiere Bonagia, in particolare per il quadrilatero che circonda la cosiddetta "Villetta" posta al centro tra via Mico Geraci e via Guido Rossa. Già nei giorni scorsi era sta inviata da un altro residente una segnalazione riguardante lo scoppio continuo di fuochi d'artificio, alcune volte fatti esplodere proprio all'interno della Villetta. Ieri, lunedì 16 Ottobre, si è superato ogni limite: la villetta, frequentata anche in quei momenti stessi da bambini che giocavano tra scivoli e altalene (rotti e sporchi, ma questo è un discorso a parte), è diventata scenario di esplosione continue di bombe carta e potenti petardi dal pomeriggio fino a tarda notte. Purtroppo, per capire al meglio la situazione, bisogna analizzare il tessuto sociale che "anima" il quartiere negli ultimi mesi.

Via Mico Geraci, in particolare, è presa d'assalto già da mesi da ragazzi allo sbando che, con la scusa di un'apparente innocente partita a carte, compiono ogni genere di illecito proprio sotto gli occhi di residenti e commercianti: dal "banalissimo" disturbo della quiete pubblica a qualsiasi ora del giorno e della notte, al consumo (e probabilmente allo spaccio) di stupefacenti, al vandalismo degli stessi luoghi su cui sono soliti sostare e delle auto parcheggiate lungo il viale.

Non molto tempo fa si sono visti ragazzini minorenni passeggiare felicemente con un estintore in mano, rubato probabilmente dentro una delle scuole. Una situazione invivibile ormai per gli abitanti di Via Mico Geraci che non possono più rimanere in silenzio di fronte a questi atti di pura delinquenza che stanno distruggendo una zona fino a poco tempo fa tranquilla per ogni famiglia. Ricordo agli incivili che scodinzolano allegramente nel quartiere che basta un attimo per chiamare le forze dell'ordine e che nei palazzi di fronte non tutti i cittadini seguono la logica dell'omertà a cui siete abituati.

Già ieri e negli scorsi giorni le volanti di polizia e carabinieri sono arrivate a farvi visita. Sappiate che c'è chi è disposto a chiamarle ogni secondo pur di farvi andare via da qui e (speriamo) a farvi capire che dovreste trascorrere i pomeriggi in ben altro modo: a studiare e dedicare il vostro tempo al sano divertimento, per esempio!

(Fonte Video: Gruppo Facebook "Bonagia (PA) Gruppo Ufficiale")