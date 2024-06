In via Nicolò Azoti, a Bonagia, all'altezza dei civico 21 i cassonetti dei rifiuti sono stati spostati dalla loro posizione. Dove erano posizionati da tanto tempo nella nuova posizione: sulle strisce pedonali e ad angolo strada. Una posizione molto pericolosa per i pedoni ma anche per gli automobilisti che si fermano per gettare i rifiuti.