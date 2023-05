Bolognetta, circa 400 famiglie senza accesso all'acqua: "Costretti a spendere soldi per le autobotti"

Gallery













A Bolognetta, in provincia di Palermo, circa 400 famiglie non hanno accesso alla rete idrica perché inesistente. I residenti delle contrade sono costretti a comprare acqua in autobotte per uso irriguo a prezzi fuori mercato (7,50 euro a MC). Nel frattempo l'acqua si butta in tutto il paese, così come testimoniano le foto. Esiste anche un acquedotto, quello di Casachella, costruito e mai entrato in funzione, e a pochi chilometri da Bolognetta esiste il potabilizzatore Amap di Risalaimi a Misilmeri, ma di acqua nelle campagne di Bolognetta neanche l'ombra.