"Bolognetta differenzia... ma abbandona le contrade"

Il comune di Bolognetta dalla primavera del 2020 aderisce alla campagna di raccolta differenziata. I primi due anni il comune si occupava della raccolta "porta a porta" nei centri abitati, mentre i residenti delle contrade conferivano i rifiuti presso l'isola ecologica all'uopo individuata. Con l'insediamento della commissione straordinaria, nel novembre del 2021 (per i noti fatti di cronaca) è stata avviata, a partire da marzo 2022, la raccolta "porta a porta" anche nelle contrade. Le immagini (scattate in data 01 Luglio) parlano da sole. Il numerico degli operatori (da quello che si apprende vox populi) non è sufficiente per espletare al meglio il servizio, lasciando dunque inservite parecchie contrade. Sulla pagina facebook "Bolognetta Info" , creata dai cittadini per lo scambio di informazioni ed altro, molti residenti delle contrade denunciano i disagi creati dal disservizio che dura da parecchie settimane ormai. Sul sito istituzionale, la commissione straordinaria informa che a partire dal 1 Luglio il servizio verrà potenziato avvalendosi di una ditta privata.