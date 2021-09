Campionati juniores di bocce, bronzo per la giovane Sticchi

Si sono conclusi i campionati juniores di bocce per la squadra siciliana, composta anche da ben cinque giovani palermitani. Proprio Claudia Sticchi ha conquistato la medaglia di bronzo in virtù del terzo posto nella categoria under 15 femminile, uscendo a testa alta anche nella specialità dei tiri di precisione. Nella foto viene simpaticamente portata in trionfo da Andrea Fragiglio, responsabile settore juniores Sicilia, e dal presidente regionale Nicolò Pecorella.