Via Baracca, ingombranti in strada e davanti alle scale che conducono alle abitazioni

In via Francesco Baracca, strada che collega Boccadifalco a Baida, i rifiuti ingombranti sono in piena carreggiata. Le scale che si vedono nelle foto collegano le abitazioni di via Conca d'oro alle auto. Il degrado era stato segnalato già a marzo, ma niente. Per raggiungere le case bisogna salirci sopra, ma chi ha un passeggino come fa? E se deve intervenire un'ambulanza?