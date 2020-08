Boccadifalco, ci risiamo: la Rap pulisce ma via Baracca è di nuovo piena d'ingombranti

Ci risiamo. La prima settimana di agosto la Rap è venuta a raccogliere i rifiuti ingombranti segnalati da inizio anno in via Baracca, ma nel giro di due settimane siamo punto e a capo. L'angolo della strada dove ci sono le scale che collegano via Baracca con via Conca d'oro è nuovamente pieno di ingombranti.

Nel caso in cui dovesse intervenire un'ambulanza non ci sarebbe spazio per far passare la barella, così da raggiungere le scale. Inoltre, il degrado è talmente accentuato che i topi ormai impervesano.