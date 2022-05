"Falsomiele, tantissime blatte hanno invaso i contatori Enel"

Ci troviamo in Largo delle Rondini, dove dalla nicchia dove sono inseriti i contatori Enel, escono tantissimi scarafaggi che invadono anche gli appartamenti. La ditta che disinfesta ha paura che intervenendo possa arrecare danni al circuito elettrico. Ho provato a contattare l'Enel ma con scarsi risultati. Le mail non arrivano e sono riuscita a mettermi in contatto solo con un operatore di Brescia, che come me pensa che prima di eseguire una qualunque operazione bisogna contattare l'Enel. Considerando che gli scarafaggi sono dietro il pannello dove sono affissi i contatori ho provato anche tramite WhatsApp ma senza risultati, intanto i condomini continuano a sopportare da tempo questa situazione.