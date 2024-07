Stazione De Gasperi, spenta la biglietteria automatica: "E' in fase di inizializzazione"

La biglietteria automatica della stazione De Gasperi è spenta. L'ho verificato ieri, primo luglio 2024, alle 8.30. Mentre su Trainline non è possibile fare il biglietto perché la fermata ancora è inesistente!

In seguito alla segnalazione, Trenitalia fa sapere che "la biglietteria automatica della stazione De Gasperi è spenta perché in fase di inizializzazione: ovvero la procedura con la quale si predispongono le condizioni iniziali appropriate per il corretto impiego di un sistema operativo. Operazione che richiede dei tempi tecnici. I passeggeri possono comprare i biglietti in treno senza maggiorazione". Per quanto riguarda l'app Trainline, non avendo competenza, l'azienda rimanda "all'app e al sito di trenitalia, dove si può fare regolarmente biglietto".