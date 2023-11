"Benvenuto a Palermo Kaoru Nakajima, da palermitano sono felice tu abbia scelto la mia città"

Da palermitano voglio dare un benvenuto a Palermo al signore Kaoru Nakajima tra i più grandi imprenditori al mondo di marketing piramidale, ha scelto la nostra bellissima Palermo la capitale della Siicilia per festeggiare il suo compleanno tra la di Villa Igiea, gioiello dei Florio, e i Teatro Massimo e il Politeama Garibaldi due diamanti della storia di Palermo e mondiale. Sentire e vedere le immagini di Palermo dei suoi Teatri dei suoi Grand Hotel nelle tv giapponesi e non solo, perché il signore Kaoru Nakajima ha scelto la nostra bellissima Palermo come luogo dei festeggiamenti del suo compleanno è un orgoglio per me per Palermo e lo dovrebbe essere per tutti i palermitani.

Oggi per fortuna tantissimo vip scelgono Palermo come luogo di vacanze per concerti di set per film di spot pubblicitari con Michele Morrone di D&G alle sfilate da Dolce & Gabbana alla Red Bull a tante produzioni televisive e cinematografiche da i Leoni di Sicilia a Viola come il Mare a Maria Corleone a Here Now di Muccino alla Mano di Dante di Julian Schnabel con un cast internazionale Gerard Butler, Oscar Isaac e Jason Momoa oramai capita spesso girare per Palermo e incontrare attori attrici registi famosi nel mondo oggi Palermo è un set cinematografico infatti è tra le tre città italiane richieste dai registi per film ovvero Roma, Napoli e Palermo sta ritornando quella che è stata una grande Capitale, certo ha tanti problemi ma non facciamo il benaltristi anzi dobbiamo essere felici e contenti se una città bellissima e dannato come Palermo venga scelta sempre di più come location di grandi eventi.

Io incontrando un famoso attore a Palermo mi ha detto a Palermo avete tutto mare monumenti tetri mercati pasticceria gastronomia e soprattutto la storia di Sicilia voi siete stati la grande Capitale di Sicilia e non solo, e aggiunse ma vi manco una sola cosa e io gli chiesi cosa ? L'amore per la vostra bellissima Palermo, purtroppo questo attore italiano internazionale ha proprio ragione, non faccio nomi dell'attore ovviamente che conoscete tutti. Chiudo dicendo alla classe dirigente politica pensiamo a rendere Palermo di nuova una Capitale e non fare polemiche inutili che Palermo è una città alla fame, pensiamo far ripartire i grandi cantieri di infrastrutture e grandi cantieri e non ha polemiche sterili.