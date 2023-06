"Immondizia per strada: eco il benvenuto a Vasco Rossi e a i suoi fans"

Palermo accoglie nel migliore dei modi, lungo le strade che portano allo Stadio (via Marchese di Villabianca. di Roccaforte, Viale del fante, etc) , le migliaia di fans (soprattutto quelli che non conoscono la città) con il suo tipico benvenuto. Se sulle Alpi, sulle Ande e sull'Himalaya è d'uso lasciare traccia del proprio passaggio accatastando pietre, qui a Palermo i cittadini e gli operatori del settore si dilettano continuamente, ognuno per la sua parte (i primi l'abbandonano dove non dovrebbero, gli altri a non raccoglierla per giorni o settimane) , a rendere unica questa città con le cataste di immondizia di cui, nella foto, un piccolo esempio.