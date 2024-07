Via Scobar "succursale" della discarica di Bellolampo

Gallery













Via Scobar? Forse stavi cercando "Discarica di Bellolampo". Così potrebbe dirti Google nel momento in cui volessi visitare quest'area. Il paradiso degli incivili, l'oasi del degrado, una delle tante della città, è vero, ma forse quella con i frequentatori più assidui e tenaci. Lavatrici, frigoriferi, rifiuti di piccoli cittadini e rifiuti di attività commerciali, con roditori e piccioni che banchettano a discapito della salute e dell'incolumità pubblica.

Numerose le mail mandate alle autorità competenti, attendiamo una risposta. Nel frattempo il reparto elettrodomestici della via Scobar aumenta la sua metratura e i sacchi neri pieni di farina, pane ed altri scarti alimentari fungono da mensa per altre creature. Le foto sono a scopo simbolico, rappresentano la punta dell'iceberg. Angolo via Scobar- via Holm, angolo via Scobar-viale Regione Siciliana, pochi metri di distanza ma comune denominatore, degrado.

Voi le vedete una volta sola navigando su internet, noi le vediamo tutti i giorni, la sera andiamo a dormire e l'indomani l'incivile del turno di notte scarica qualcosa con cui deliziare la nostra vista. Nel 2024 si parla di auto elettriche ed abolizione dei combustibili fossili, ma non si parla dell'eliminazione dell'incivile, razza autoctona altamente dannosa per l'intera collettività, un po' come un fumatore accanto una donna incinta. Palermo è sveglia, è vigile, il cittadino non si gira più dall'altra parte, ma abbiamo bisogno del braccio forte delle Autorità competenti. Via Scobar tornerà ad essere una tranquilla via residenziale?