Da un bel po' i lampioni della luce pubblica si accendono nonostante ci sia tanta luce naturale. Considerando i tempi attuali in cui fare uso di corrente elettrica è causa di "svenimento" sarebbe opportuno adottare qualche misura per evitare questo spreco, magari adottando dei crepuscolari. Anche in questo caso, zero controlli e/o interventi della pubblica amministrazione.