"Basta volantini, Palermo è invasa"

Non sarò l’unico a pensare che una buona parte dello stato di sudiciume delle strade di Palermo sia dovuta al proliferare senza controllo dei volantini pubblicitari. Certo, capisco che sia la forma più economica per supermercati e commercianti, ed anche che chi li distribuisce probabilmente venga pagato ben al di sotto di quello che sarebbe un salario minimo orario. E però… I volantini che vengono messi quasi ogni giorno sotto i tergicristalli delle macchine parcheggiate troppo spesso finiscono a terra, là gettate dagli incivili proprietari delle stesse auto. Le migliaia di volantini lasciate fuori dai portoni dei palazzi finiscono inevitabilmente sui marciapiedi, sballottate dal vento e dall’incuria. La verità è che servirebbe una brigata di operatori della RAP in presenza permanente per liberare le nostre strade dai quintali di questi fogli volanti. Ma io mi chiedo perché, ancora nel 2023, a Palermo si senta la necessità di usare i volantini. Io non conosco nessuno che li sfogli o li legga, e non esistono in nessuna – nessuna – grande città. Credo che l’Amministrazione Comunale dovrebbe anche proibire questa forma di pubblicità inutile ed incredibilmente deturpante del nostro ambiente. Nel frattempo, un invito ai distributori di volantini: non lasciateli all’aperto. Ed un invito a tutti i cittadini: non buttateli a terra, trovate un cestino o, se è pieno, portateli a casa ed aspettate il giorno della raccolta carta. Se lo faccio io, lo possono fare tutti. Francesco Bruno