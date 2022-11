Basolato distrutto e immondizia a due passi dai Quattro Canti

Da anni il basolato in billiemi di cortile Madonna della Lettera ai Quattro Canti è in uno stato vergognoso. L'immondizia completa il quadro desolante che si presenta ogni giorno a migliaia di turisti e palermitani a pochi metri dalla splendida chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Recentemente il Comune ha pensato bene di transennare semplicemente le voragini, forse per prevenire le richieste di risarcimento legate alle cadute di chi si avventura nel vicolo.