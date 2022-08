Ripristinato il basolato in Cattedrale: "Che faccia da apripista al recupero della città antica"

Conclusi i lavori di messa in posa del basolato su via Bonello, il risultato finale è davvero straordinario. Si è finalmente recuperata la storicità e il decoro di una delle strade più belle della città, che in passato era utilizzata come una normale strada di passaggio cittadina. Che sia un intervento apripista per altri lavori simili di recupero della città antica. Via Maqueda, il Cassaro, i Quattro Canti, Via Benedettini e Piazza del Parlamento hanno urgentemente bisogno di interventi di decoro urbano del genere.