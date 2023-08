In via Principe di Villafranca, angolo via Dante, da tempo immemorabile, c'è un espositore pubblicitario metallico proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Al posizionamento surreale di tale barriera architettonica, si sono aggiunte stamattina un paio moto sempre posteggiate sulle strisce. I pedoni si interrogano e ringraziano.