"Zona via Leonardo da Vinci, quelle barriere pedonali..."

Gallery



Vorrei segnalare un disservizio. Da qualche giorno è stato reso il primo tratto di via Vittorio Carpaccio a senso unico con divieto da via Leonardo da Vinci verso via Uditore. Già qui avrei da dire che chi ha preso questa decisione non sia della zona, se passi il quadrivia per arrivare a Uditore devi necessariamente prendere per via Beato Angelico strada sempre intasata per la doppia fila delle macchine e per il supermercato ma la cosa più GRAVE è, come dimostrano le foto allegate che le barriere messe per il camminamento pedonale sono state posizionate in maniera davvero inutilizzabili, fra l'altro questa strada non è nè vicina a scuole ne di grande passaggio tanto da non capirne l'istallazione.