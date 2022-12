"Bandiere istituzionali o strofinacci?": la protesta dalla stazione Notarbartolo

In piazza Boiardo (stazione Notarbartolo) la bandiera tricolore e quella dell'Unione Europea, sventolano come due strofinacci. Nessuno nota che andrebbero sostituiti? Già, in passato grazie all'Associazione Comitati Civici nella persona del Presidente Giovanni Moncada, è stata fatta la segnalazione, successivamente le FS hanno provveduto a sostituire le bandiere, giustificandosi che periodicamente provvedono alla sostituzione! Dispiace smentire che non provvedono periodicamente alla sostituzione! In un piazza di un certo rilievo, con il capolinea dei tram e la stazione ferroviaria non ci fa onore! Si provveda immediatamente alla sostituzione, in quanto sono mesi che le bandiere sono in queste condizioni!