Alla stazione Notarbartolo esposte bandiere istituzionali ridotte a brandelli

Le bandiere esposte all'esterno della stazione Notarbartolo in piazza Matteo Maria Boiardo sono ridotte a brandelli, com'è già capitato in passato. Questo non rispetta ciò che impone la legge 5 febbraio 1998, n. 22 sui criteri e modalità di esposizione delle bandiere dall’esterno degli edifici sedi di uffici pubblici e istituzioni. Tanto dovevamo nel rispetto della dignità delle bandiere.

Associazione Comitati Civici Palermo, il Presidente Giovanni Moncada