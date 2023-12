Piazzale Ungheria, bancarelle di Natale sui pochi posti auto del centro

Questa mattina residenti e commercianti di via Ruggero Settimo hanno avuto una bella sorpresa natalizia: il parcheggio di piazzale Ungheria, sempre congestionato, è stato dimezzato per ospitare le bancarelle natalizie. Le stesse bancarelle avrebbero potuto trovare posto negli ampi spazi sotto i portici di piazzale Ungheria, consentendo un recupero dell'area intorno al parcheggio, in degrado ormai da anni. Sopprimere i pochi posti auto di piazzale Ungheria penalizza ulteriormente il traffico in centro (da sempre congestionato nel periodo natalizio) ed, inevitabilmente, residenti e attività commerciali.