Bambino graffiato al volto dalla recinzione crollata di un parco giochi

I parchi giochi di Palermo sono pericolosi anche per chi non ci entra! Stavo camminando verso la mia macchina parcheggiata vicino alla Stazione Francia quando mio figlio si è preso in faccia, molto vicino al suo occhio, un palo arrugginito, parte della recinzione che circonda un parco giochi pubblico abbandonato. Il palo (insieme a quasi tutti i altri) fatto di materiale verde e difficile da distinguere in mezzo ai alberi circostanti, sporgeva dalla linea verticale in cui dovrebbe stare, fuori dal lato della strada dove parcheggiano le auto (abusivamente), lasciando solo uno spazio molto stretto tra le auto e la recinzione se non si vuole camminare con i propri figli sulla strada.

Non solo i nostri figli non possono godere di spazi puliti, curati e sicuri, ma rischiano anche di farsi male se semplicemente passano davanti a uno di quei vergognosi spazi abbandonati. Mentre farò il test a mio figlio per un'eventuale infezione, vorrei avvisare i genitori che vivono nella zona di per favore non rischiare di avvicinarsi a questo posto. E alla città di Palermo... Sapete cosa fare. Ma lo farete?