Via Antonio Mongitore · Palazzo Reale-Monte di pietà

Ballarò è ridotta ancora una volta a discarica a cielo aperto. Tutta via Mongitore e parte dell'Albergheria nel degrado, con vere e proprie montagne di rifiuti. Non proprio il massimo con le alte temperature che ci sono per adesso.